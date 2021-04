Les créations de la styliste Trinh Bich Thuy venue de Hanoï. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Ce vendredi 9 avril à 19h00, le Temple de la Littérature à Hanoï accueillera l’époustouflant défilé d’ao dài, la tenue traditionnelle des femmes vietnamiennes, intitulé "Le monde de l’ao dài vietnamien". L’évènement a été annoncé mardi après-midi 6 avril, lors d’une conférence de presse dans la capitale.

Le défilé s’inscrit dans le programme "Notre ao dài", organisé par l’Institut d’études culturelles Thang Long, avec la collaboration du magazine Tinh hoa Dât Viêt (Quintesse du pays vietnamien).



"L’Union des femmes vietnamiennes souhaite que l’ao dài soit reconnu comme patrimoine culturel immatériel du Vietnam et de l’Humanité. L’organisation d’un tel défilé vise à promouvoir cette tenue des Vietnamiennes", a souligné la vice-présidente de l’Union, Bùi Thi Hoà.

Selon le comité d’organisation, ce défilé présentera les collections d’ao dài de 15 stylistes vietnamiens et étrangers. Chaque collection s’inspire de la beauté du Vietnam et d’autre pays du monde. Par le biais de leurs créations, les stylistes révéleront les traits distingués du Vietnam, la beauté paisible du Laos, la statue de la Liberté, les patrimoines architecturaux d’Allemagne, du Japon, de France, d’Italie, la tulipe néerlandaise, ou encore la culture russe...



Célébration des matières traditionnelles



La soie et le tissu ramie (Boehmeria nivea) seront les matières traditionnelles vedettes de ce défilé.

Ce n’est pas moins de 600 ao dài qui seront révélés au public à cette occasion. Leurs donnant corps et vie, les 400 mannequins qui auront le privilège de les vêtir sont les femmes des ambassadeurs d’Italie, d’Inde, du Laos, de Bélarus, des actrices vietnamiennes et notamment les "Actrices du Peuple" Thu Hà, Lan Huong, Hoàng Cuc, Minh Hoà et Trà Giang, parmi tant d’autres jeunes femmes. Les créations, suite à l’évènement, viendront enrichir les collections déjà riches du Musée des femmes vietnamiennes à Hanoï.



D’après la styliste Minh Hanh, les stylistes ont pour projet de créer, d’ici fin de l’année, une collection d’ao dài s’inspirant de 100 pays des quatre coins du monde.

Le programme "Notre ao dài", pour la promotion de la tenue traditionnelle vietnamienne, a été lancé en mars 2020 par l’Union des femmes vietnamiennes, en partenariat avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. À côté du défilé, le Temple de la Littérature accueillera une exposition sur l’Histoire de l’ao dài. -CVN/VNA