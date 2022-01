Hanoi (VNA) - Le Département de l’industrie et du commerce de la ville de Hanoi a remis vendredi 7 janvier le titre d’artisans et de produits industriels ruraux exceptionnels de Hanoi 2021.

Vue de la cérémonie à Hanoi, le 7 janvier. Photo : VNA

Parmi les 71 produits en lice, 61 ont été reconnus comme des produits industriels ruraux exceptionnels qui sont des produits à haute valeur économique, aux propriétés techniques et artistiques originales et acceptés par le marché.

La directrice par intérim du département Trân Thi Phuong Lan a déclaré que pour soutenir les artisans et les villages de métiers, dans les temps à venir, Hanoi continuera à mettre en œuvre efficacement les programmes d’encouragement industriel national et de Hanoi, créant ainsi une nouvelle force motrice pour le développement durable de la production industrielle et artisanale rurale.

La ville créera également des conditions favorables permettant aux établissements industriels ruraux d’accéder plus facilement à des opportunités de développement économique numérique, d’améliorer leur compétitivité et de participer efficacement à l’intégration économique mondiale.

Hanoi assistera également les propriétaires d’établissements industriels ruraux dans la construction de modèles de démonstration technique, le transfert technologique et l’utilisation de technologies de pointe dans la production, a-t-elle indiqué.

À cette occasion, Hanoi a remis l’insigne «Pour l’oeuvre de développement de l’industrie et du commerce du Vietnam» à 57 figures exemplaires en reconnaissance de leurs contributions au secteur. – VNA