Nettoyage d'une salle de classe. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le directeur adjoint du Service de l'Education et de la Formation de Hanoï, Tran Luu Hoa, a signé le 18 mars un document concernant l'organisation des cours en présentiel pour les élèves de 5e, 4e, 3e, seconde, première et terminale dans la nouvelle normalité de la ville.

Le Service municipal de l'Education et de la Formation a proposé aux écoles d'organiser les cours en présentiel tout en garantissant la prévention et le contrôle de l'épidémie, le traitement en temps opportun des cas d'infection par le coronavirus pour assurer au mieux la sécurité des élèves et des enseignants.

Les écoles doivent mettre à jour régulièrement les informations et les règles sanitaires, surveiller de près la situation épidémique dans la localité, élaborer rapidement et de manière proactive des plans pour organiser les cours en présentiel pour les élèves de 5e, 4e, 3e, seconde, première et terminale et faire rapport aux Comités populaires de niveau de district pour approbation. -VNA