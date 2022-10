Photo: Vietnam+



Hanoï (VNA) - Après deux ans de ralentissement en raison de la pandémie de COVID-19, cette année, le marché des jouets et articles de décoration pour Halloween s’avère plus animé.



« Cette année, des clients viennent acheter des décorations pour Halloween depuis la mi-octobre. Plus la fête approchent, plus le quartier est bondé. La plupart d'entre eux sont des parents qui viennent acheter des jouets pour leurs enfants, et des entreprises », a dit Hong Xuan, propriétaire d'un magasin de jouets dans la rue Luong Van Can.



Dans les rues Hang Ma et Luong Van Can, les magasins de jouets et articles de décoration attirent un grand nombre de visiteurs. Leurs prix ont légèrement augmenté par rapport à l'année dernière.

Photo: Vietnam+



De nombreux parents privilégient les jouets éducatifs, notamment ceux trouvés dans les libraires. Plusieurs autres préfèrent fabriquer des jouets avec leurs enfants pour les aider à développer leur créativité.



« Avec quelques objets simples comme des aiguilles, du tissu, du carton, des crayons, etc., les parents peuvent fabriquer avec leurs enfants de jolis produits tels que masques, chapeaux, etc. », a partagé Thu Huong, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoï.-VNA