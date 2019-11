Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc se rend à l'hôpital Bach Mai. Photo: VGP

Hanoï (VNA) - Hanoï vient de publier un plan d'émulation dans le secteur de la santé à l'occasion du 65e anniversaire de la journée où le Président Hô Chi Minh envoya une lettre au secteur de la santé du Vietnam (27 février 1955 - 2020).

Ce plan a pour objectif de promouvoir la propagande sur la signification des enseignements de l’Oncle Hô dans sa lettre adressée au secteur de la santé vietnamien. Sont prévus des échanges et colloques pour tirer les leçons de la mise en œuvre des conseils du Président Hô Chi Minh notamment “honnêteté et solidarité”, “soins aux patients” et “construction de la médecine nationale”.



Le plan d’émulation comprend la mise en œuvre de mouvements d’émulation, reliés avec la réalisation des objectifs et tâches socio-économiques en 2019. Il se concentre sur les objectifs et cibles du secteur et de l'unité assignée; le déploiement du mouvement "Les travailleurs mettent en œuvre la culture dans les bureaux et les lieux publics", et ce en mettant l'accent sur l'éthique médicale dans la mise en œuvre de l’enseignement de l’Oncle Hô "Les médecins doivent être comme des mères". -CPV/VNA