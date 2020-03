Les jeunes de l’arrondissement de Long Bien répondent au Mois pour les jeunes de 2020. Photo: CPV



Hanoï (VNA) - “Les jeunes de la capitale font du bénévolat et créent pour la communauté”, tel est le thème du Mois de la jeunesse lancé dimanche 1er mars par l’Union municipal de la jeunesse communiste Ho Chi Minh pour Hanoï.



De nombreuses activités ont été déployées telles que propagande sur l'épidémie de Covid-19 (maladie respiratoire aiguë causée par le coronavirus), distribution gratuite de masques et produits de nettoyage des mains, désinfection des salles de classe… ainsi que préparation des conditions nécessaires pour le retour des étudiants dans leur université.



Dans le cadre de ce Mois de la jeunesse, l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh pour l’arrondissement de Long Bien a rendu visite à des foyers démunis du quartier de Phuc Dong. A cette occasion a été lancé une “équipe de choc dans la prévention et la lutte contre le Covid-19”.



L’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh pour le district de Dong Anh a organisé une cérémonie de plantation d’arbres, a mis en chantier une “maison du cœur” en faveur d'élèves démunis dans le village de Le Xa, commune de Mai Lam.



Un terrain de jeux pour enfants a été mis en chantier par l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh pour le district de Thanh Tri. De nombreuses activités que sont la propagande sur le Covid-19 et la dengue, la distribution gratuite des masques… ont été déroulées.



L’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh pour l’arrondissement de Ha Dong a organisé un festival de don de sang volontaire et a fournit une identification citoyenne gratuite aux habitants locaux… -CPV/VNA