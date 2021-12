Dao Anh Thu (à gauche), l'auteure de la lettre qui a remporté le premier prix national et le troisième prix international du 50e concours de composition épistolaire de l’UPU. Source : vnpost.vn

Hanoï (VNA) – La 51e édition du concours de composition épistolaire de l’Union postale universelle (UPU) a été lancée le 21 décembre à Hanoï.

Ayant pour thème "Écris une lettre pour une personne influente expliquant pourquoi et comment elle doit agir face à la crise climatique'' (Write a letter to someone influential explaining why and how they should take action on the climate crisis), le concours est destiné aux jeunes de moins de 15 ans. La lettre ne doit pas dépasser plus de 800 mots, et devra être envoyées au Comité d’organisation du 2 décembre 2021 au 2 mars 2022 (selon le cachet de poste).

Le comité d’organisation remettra un premier prix, des 2e prix, 3e prix et prix d’encouragement. La meilleure composition sera traduite en anglais ou français pour participer au concours international.

Lancé en 1971, ce concours a pour but d'améliorer la connaissance des jeunes sur les problèmes sociaux ainsi que leurs capacités en écriture, et de les aider à mieux comprendre le rôle de la poste dans la vie. Chaque année, l'UPU choisit un sujet différent.

Des informations officielles sont disponibles sur la page Facebook du concours de rédaction de lettres au Vietnam, et sur les sites web du ministère de l'Information et des Communications (www.mic.gov.vn) et de la Poste vietnamienne (www.vnpost.vn)./. -VNA