Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le mois avant les vacances du Nouvel An lunaire est ordinairement la haute saison des ventes et des achats. Cependant, cette année, les impacts de l'épidémie de COVID-19 ont entraîné une baisse des revenus des gens. Par conséquent, la demande de faire du shopping pour la plus grande fête de l'année du peuple vietnamien a considérablement diminué.

Hanoï mène une série de programmes de relance et de promotion afin de doper le pouvoir d'achat du marché intérieur à l'occasion des prochaines vacances du Nouvel An lunaire.

Jusqu'à présent, les entreprises de la capitale ont enregistré 18.000 milliards de dongs de marchandises et la valeur totale des marchandises préparées pour le Têt traditionnel dans la ville est estimée à 39.000 milliards de dongs.

La directrice par intérim du Service municipal de l'Industrie et du Commerce, Tran Thi Phuong Lan, a déclaré que la pandémie de COVID-19 a entraîné une forte diminution du pouvoir d'achat en raison de la baisse du revenu par habitant. Grâce à plusieurs programmes de relance visant à stimuler les dépenses de consommation, tels que le Mois de la promotion concentrée, le Mois de la promotion de Hanoi 2021 et les semaines des marchandises vietnamiennes, le total des ventes au détail de biens et services de la capitale au 4e trimestre 2021 était supérieur à celui du3e trimestre.

Cependant, le total des ventes au détail de biens et services en 2021 a baissé de 4,6% par rapport à celui de l'année précédente. Comme le Nouvel An lunaire est généralement le meilleur moment de l'année pour que les entreprises de vente au détail réalisent une croissance forte, elles s'efforcent de profiter de cette occasion.

Les grands supermarchés tels que VinMart et Co.opmart prévoient d'offrir des remises allant jusqu'à 50 % sur des milliers de produits. Les plateformes de commerce électronique comme Sendo, Shopee, Lazada et Tiki mènent également des programmes promotionnels attractifs pour stimuler le pouvoir d'achat.

Parallèlement à la stimulation des consommateurs, le Dr Ngo Tri Long, ancien directeur de l'Institut de recherche sur les prix et les marchés du ministère des Finances, a proposé au gouvernement des solutions pour promouvoir le pouvoir d'achat par le biais de programmes de réduction des taxes et des frais pour réduire les prix des produits.

Mme Tran Thi Phuong Lan a demandé aux systèmes de vente au détail et aux entreprises de contrôler la qualité des produits à prix réduit et de garantir la sécurité et l'hygiène des aliments.

Elle a également souligné la nécessité d'une coordination étroite entre les agences de gestion de l'État dans l'orientation et le contrôle des activités de promotion afin d'assurer la publicité, la transparence et l'efficacité de ces programmes ainsi que les intérêts des consommateurs.- VNA