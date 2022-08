La maison communale de l'agglomération de Guangdong, au 22 rue Hàng Buôm, a bénéficié des travaux de restauration. Photo : CVN

Hanoï (VNA) - Le Vieux quartier de Hanoï, avec ses nombreux vestiges historiques, est une destination de prédilection pour les visiteurs. Pourtant, la préservation de ce quartier, notamment la restauration des vestiges, fait face à beaucoup de difficultés.



Mi-juillet sur le chantier de réparation de la maison communale de Hà Vy (au 11 rue Hàng Hom, arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï). Les travaux sont bien avancés et les ouvriers font tout pour achever les travaux en avril 2023. Autrefois, cette maison communale abritait quatre familles. La façade de l’ouvrage a été utilisée par deux magasins. Après des années, le Comité populaire de l’arrondissement de Hoàn Kiêm a enfin pu obtenir la libération du terrain pour réaliser les travaux de réparation et de conservation. Des efforts inlassables !



La maison communale de Hà Vy est un exemple qui illustre la politique menée ces derniers temps par l’arrondissement de Hoàn Kiêm où les vestiges historiques sont légion. Sur une superficie de 82 ha, l’arrondissement comprend 121 vestiges dont 25 au niveau national. À cause de la haute densité démographique, des bouleversements historiques ainsi que du manque de gestion du pouvoir local, beaucoup de vestiges du Vieux quartier ont été "envahis" pour devenir des habitations ou des magasins. Ainsi, la libération des terrains constitue un vrai casse-tête pour la localité.



Dans le but de renforcer la préservation des vestiges, l’arrondissement de Hoàn Kiêm a organisé le déménagement des habitants afin de donner une nouvelle vie à ces monuments. Les premiers résultats sont encourageants. Plusieurs vestiges comme la maison communale de Kim Ngân (rue Hàng Bac), le temple de Quan Dê (rue Hàng Buôm), la pagode de Huyên Thiên (rue Hàng Khoai), la pagode de Vinh Trù (rue Hàng Luoc), la pagode de Kim Cô (rue Duong Thành) …sont devenus des sites touristiques attrayants après les travaux de restauration.



À l’avenir, l’arrondissement de Hoàn Kiêm a programmé la restauration de la maison communale de Trung Yên (rue Dinh Liêt). "Je suis très heureuse de cette nouvelle. Mon grand-père s’occupait de la garde de cette maison communale et maintenant c’est à mon tour. Autrefois, le rez-de-chaussée de la maison a été occupé par trois famille", a exprimé Lê Thi Sâm.



Encore les défis



Malgré les premiers résultats satisfaisants, la préservation des vestiges dans le Vieux quartier pose encore des défis. Il reste bon nombre de monuments nécessitant la libération du terrain et une restauration.



Les maisons communales de Truong Thi et Kim Ngân se trouvent dans la rue Hàng Bac. Si Kim Ngân (autrefois le lieu d’habitation de 25 familles) est actuellement une étape importante dans la découverte du Vieux quartier, Truong Thi reste toujours dans un état vétuste. Selon les documents historiques, en 1814, en bénéficiant d’une grande restauration, la maison communale de Truong Thi, avec une superficie de 875 m2, était la plus grande du Vieux quartier. Malheureusement, actuellement, la chambre réservée au culte est de seulement… 20m2. La superficie restante est divisée entre 35 familles.



Même situation à la maison communale de Hoa Lôc Thi (rue Hàng Dào) qui est dédié à l’ancêtre du métier de la teinture des étoffes du village de Dan Loan, district de Binh Giang, province de Hai Duong. Personne ne reconnaît les traces du vestige où logent six foyers. "Nous souhaitons que le vestige soit restauré pour pratiquer le culte et servir aux activités communautaires. Pourtant, le déménagement des habitants est difficile. Plusieurs foyers y habitent depuis des dizaines d’années", a déploré Ngô Thi Phu, secrétaire du Comité du Parti de l’agglomération No4.



"La valeur des vestiges historiques est indéniable. Pourtant, ce sera un long parcours pour retrouver leur beauté initiale", a souligné Dang Dinh Bang, chef adjoint permanent du Comité de gestion du Vieux quartier de Hanoï. -CVN/VNA