Hanoï - Ho Chi Minh-Ville est la 4e liaison aérienne intérieure la plus fréquentée au monde. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La liaison aérienne Hanoï - Ho Chi Minh-Ville a enregistré plus de 10,8 millions de places vendues entre octobre 2022 et septembre 2023, ce qui en fait la quatrième liaison aérienne intérieure la plus fréquentée au monde en 2023, selon les statistiques de l'OAG, le principal fournisseur mondial de données aéronautiques.Elle se classe derrière les lignes Jeju-Séoul en République de Corée, Sapporo New Chitose - Tokyo Haneda et Fukuoka - Tokyo Haneda au Japon.En 2023, le marché du transport aérien vietnamien, en particulier les vols intérieurs, a presque retrouvé son niveau d'avant la pandémie de COVID-19. Pour le marché international, la reprise a été plus lente mais le marché a également montré de nombreux signes positifs.Ho Chi Minh-Ville a continué d’occuper la première place nationale en termes de nombre de touristes et de revenus touristiques, puisqu'elle a accueilli près de 5 millions de visiteurs étrangers et près de 35 millions de visiteurs vietnamiens en 2023. -VNA