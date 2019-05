Le riz Japonica. Photo : internet

Hanoï (VNA) - Seize coopératives de huit districts de Hanoï produiront du riz Japonica sur une superficie totale de 800 hectares au cours de la récolte été-automne 2019 pour l’exportation.

Cette information a été donnée lors d'une conférence organisée le 29 mai par le Centre de développement agricole de Hanoï.

Chaque zone de production couvrira au moins 30 hectares et sera étendue dans les années à venir. En outre, elles disposeront de systèmes d'irrigation favorables à la mécanisation.

Selon le Centre de développement agricole de Hanoï, ces dernières années, la ville a accru sa production de riz de haute qualité liée à l'exportation.

Le riz dit “japonica” est l’une des deux sous-espèces du riz asiatique. C'est la variété la plus utilisée au Japon par les maîtres sushis. Il est reconnaissable à ses grains de riz ronds. Après cuisson, il se révèle une couleur blanche et brillante, et sa texture collante permet aux grains de bien s'agglutiner. -VNA