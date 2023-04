Le Temple de la Littérature de Hanoï, patrimoine culturel de la capitale vietnamienne. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA)- Hanoï discutera de l'évaluation de ses valeurs patrimoniales au service de son développement ainsi que de l’édification d’un centre urbain innovant. Tel est un des quatre contenus du colloque "Promouvoir les valeurs et les ressources culturelles pour l’établissement d’une capitale civilisée - moderne".

Organisé récemment par l'Institut de recherche sur le développement socio-économique de Hanoï et le Service municipal de la culture et des sports, le séminaire a notamment discuté de la culture de Thang Long - Hanoï ; de la capitale de la civilisation et de la modernisation ; des valeurs culturelles de Thang Long - Hanoï ; des conditions, tâches et solutions pour le développement d'une capital civilisée - moderne.

Selon les organisateurs, près de 70 intervenants y ont pris part. Parmi lesquels, de nombreuses interventions ont été présentées par des chercheurs étrangers qui ont étudié la culture vietnamienne pendant de nombreuses années, dont le Professeur-Docteur Philippe Papin (France) et le Professeur Momoki Shiro (Japon). Ce colloque a également réuni des groupes spécialisés de construction d’espaces créatifs.

À l’issue de ce colloque, l'Institut de recherche sur le développement socio-économique a été chargé de sélectionner les opinions les plus importantes et pertinentes au service de la mise en place d’un atelier d'études approfondies sur la valorisation des valeurs culturelles pour le développement de la capitale. -CVN/VNA