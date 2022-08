Les délégués à la conférence sur l' investissement , le commerce et le tourisme tenue le 10 août. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les autorités et les entreprises vietnamiennes et laotiennes ont échangé des informations sur les politiques d'investissement à Hanoï et à Vientiane, et ont recherché des opportunités de coopération lors d'une conférence sur l'investissement, le commerce et le tourisme tenue le 10 août à Hanoï.

L'événement a été honoré de la présence de Dinh Tien Dung, membre du Bureau Politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, et d'Anouphap Tounalom, secrétaire du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (LPRP), secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire de Vientiane.

Lors de l’événement, Nguyen Manh Quyen, vice-président du Comité populaire de Hanoï, a déclaré que les relations entre Hanoï et Vientiane et d'autres localités du Laos ont été promues avec des projets efficaces dans les domaines de l'économie, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'armée et des échanges entre les peuples.

Photo: VNA

Au cours du premier semestre de cette année, Hanoï a exporté pour 74,8 millions de dollars de marchandises vers le Laos, soit 0,9 % de la valeur totale des exportations de la ville, et en a importé 98,3 millions de dollars de marchandises, soit 0,48 % des importations cumulées de Hanoï.

Il a rappelé que les deux capitales se sont soutenues dans la prévention et le contrôle du COVID-19, en espèces et en matériels.

La conférence a également offert aux participants l'occasion d'établir des partenariats stratégiques dans les domaines de l'investissement, du commerce et du tourisme dans la « nouvelle normalité ».

Selon le Service municipal du Plan et de l'Investissement, Hanoï a financé un certain nombre de projets dans des localités laotiennes, dont la construction de l’école de formation professionnelle d'amitié Vientiane-Hanoï d'une valeur de 14,8 milliards de dongs (plus de 632.700 dollars).

Dans le cadre de cette conférence, il y avait une exposition présentant des photos sur des destinations célèbres dans les deux pays, ainsi que des produits des villages artisanaux des deux capitales.

Trois protocoles d'accord entre les entreprises de Vientiane et de Hanoï ont été signés à cette occasion.-VNA