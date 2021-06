Dinh Tien Dung (à droite), membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, et le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan. Photo: Hanoimoi

Hanoï (VNA) - Dinh Tien Dung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, a reçu dans l'après-midi du 22 juin le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, en visite officielle au Vietnam et participation au Dialogue politique de haut niveau de l’ASEM (Dialogue Asie-Europe).

Selon le ministre Vivian Balakrishnan, Hanoï et Singapour peuvent partager leurs expériences sur les technologies numériques, le développement de villes vertes, durables et intelligentes.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, Dinh Tien Dung, a donné un aperçu de la situation de développement de la capitale vietnamienne, soulignant que la ville connaissait un fort processus d'urbanisation avec comme percée stratégique pour sa croissance économique l'attraction des capitaux étrangers (IDE).

Lors de la réunion. Photo: Hanoimoi

Hanoï se classe actuellement au deuxième rang national en termes d'attraction d’IDE, représentant 19,42 % des projets d'IDE au Vietnam et 10,2 % du capital enregistré sur l'ensemble du pays. Singapour est le deuxième investisseur étranger de Hanoï avec un capital total de 9,38 milliards de dollars.

Dinh Tien Dung a affirmé la volonté de Hanoï de devenir une ville verte et moderne et indiqué que la promotion de la coopération internationale, en particulier avec Singapour, dans le transfert de technologies et d'expériences était nécessaire.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï s’est déclaré pour la proposition du ministre singapourien sur le renforcement du partage d'expériences entre les deux parties, tout en exprimant le souhait que le chef de la diplomatie singapourienne continue à promouvoir son rôle de pont pour renforcer la coopération entre Singapour et le Vietnam, Hanoï en particulier. -VNA