Réunion virtuelle du Comité mixte de coopération entre Hanoï et l' Île-de-France , le 16 février. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La capitale vietnamienne et l’Île-de-France ont signé un programme d’action commun pour la période 2022-2025, lors d'une réunion virtuelle le 16 février du Comité mixte de coopération entre les deux parties.



Le vice-président permanent du Comité populaire de Hanoï, Le Hong Son, a souligné l’importance de cette réunion qui, selon lui, était une opportunité pour les dirigeants des deux parties de faire le bilan des résultats de la coopération bilatérale de 2018 à 2021 et de discuter des orientations futures, contribuant à consolider l'amitié traditionnelle entre Hanoï et l'Île-de-France depuis ces 33 dernières années.



De son côté, la conseillère régionale d'Île-de-France, Anne-Louise Mesadieu, a affirmé que les relations entre Hanoï et l'Île-de-France, avec leur efficacité, étaient un modèle de coopération entre les localités. Selon elle, les deux parties exploitent leurs atouts l’un de l’autre pour rendre leur coopération plus efficace dans différents domaines.

Les représentants d'Île-de-France à la réunion virtuelle. Photo: VNA

Le directeur du Service des Affaires extérieures de Hanoï, Ngo Minh Hoang, a passé en revue la coopération bilatérale entre 2018 et 2021. Depuis deux ans, l'Île-de-France et Hanoï sont confrontés à des défis tant économiques que sociaux en raison de la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte, les deux parties ont modifié des contenus de leur coopération pour s’adapter à la nouvelle situation.

Entre 2018 et 2021, 10 des 19 projets prévus ont été mis en œuvre avec succès. Ils concernent, entre autres, la décoration urbaine, la restauration d'une villa construite par la France et d’un jardin autour du lac Hoan Kiem (Epée restituée). Six projets se heurtent à des difficultés temporaires et trois projets n'ont pas pu être mis en œuvre en raison de modifications de stratégies des deux parties.



S'agissant des orientations futures, le vice-président permanent du Comité populaire de Hanoï, Le Hong Son, a souligné que la capitale vietnamienne tenait en haute estime sa coopération intégrale, efficace et à long terme avec l'Île-de-France.



Dans les temps à venir, Hanoï souhaite poursuivre la coopération avec l'Île-de-France dans l'aménagement et la gestion urbains, le transport public, le traitement des déchets et des eaux usées, le traitement de la pollution atmosphérique, la préservation des patrimoines, le développement du tourisme…



La signature d’un programme d’action commun entre Hanoï et l’Île-de-France pour la période 2022-2025 apporte une belle perspective aux relations bilatérales, a-t-il estimé. -VNA