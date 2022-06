La rocade N° 4 de la région de la capitale traversera trois ville et provinces. Photo: baodautu.vn

Hanoï (VNA) – Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, Dinh Tien Dung, a souligné l’importance du projet de construction de la rocade N° 4 qui créera un nouvel élan stratégique pour le développement de Hanoï et de la région de la capitale d’ici 2030, avec une vision pour 2045.

Lors de la réunion de la permanence du Comité municipal du Parti tenue le 27 juin, Dinh Tien Dung a demandé de déterminer rapidement les repères du projet, de prêter attention au défrichage des terrains pour assurer le rythme des travaux...

Le Comité de pilotage du projet de la rocade N° 4 sera créé et comprendra trois groupes de travail qui seront chargés du défrichage des terrains, de la mise en œuvre du projet et de la communication sur le projet, selon Dinh Tien Dung.

Le 16 juin 2022, l’Assemblée nationale a approuvé une résolution sur l’investissement dans le projet de construction de la rocade N° 4 de la région de la capitale.

La rocade N° 4, d'une longueur d'environ 112,8 km, représentera un investissement préliminaire de plus de 85.000 milliards de dongs. Le projet sera mis en œuvre entre 2022 et 2026 et devra être mis en service en 2027. -VNA