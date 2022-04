Hanoi (VNA) - Le comité de Hanoi de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh recrutera entre 2.500 et 3.000 jeunes volontaires, à titre bénévole, pour soutenir les 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games), prévus du 12 au 23 mai.

Les volontaires seront un rouage essentiel du succès du plus grand événement sportif de l’Asie du Sud-Est. Photo : VNA



Les candidats éligibles doivent être en bonne santé, avoir été vaccinés avec au moins deux doses de vaccins contre le Covid-19, faire preuve d’un sens élevé des responsabilités et se conformer aux règlements du conseil d’organisation, selon un plan émis par le comité permanent du comité.



Les candidats servant d’interprètes doivent également avoir un physique attractif et parler couramment l’anglais ou d’autres langues en Asie du Sud-Est. Ceux qui travaillaient comme interprètes lors d’événements diplomatiques seront prioritaires.



Les 31e SEA Games, sur le thème «Pour une Asie du Sud-Est plus forte», se dérouleront à Hanoi et dans 11 localités voisines, à savoir Bac Ninh, Bac Giang, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Hai Phong, Hai Duong, Quang Ninh, Vinh Phuc et Phu Tho.



Ils mettront en vedette 40 sports avec 526 événements et devront attirer environ 10.000 participants.



L’événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de l’impact de la pandémie. – VNA