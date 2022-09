Le 9e session du Conseil populaire de Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Conseil populaire de Hanoï (16e législature) a tenu le 12 septembre sa 9e session pour examiner et approuver un certain nombre de questions importantes dans son développement socio-économique.

Le président du Conseil populaire de Hanoï, Nguyen Ngoc Tuan, a souligné que cette réunion examinerait et approuverait certaines questions dont le projet de hiérarchisation de gestion de l'État et des pouvoirs dans la ville, et une résolution remplaçant la résolution 08/2016/NQ -HDND du Conseil populaire de Hanoï sur la hiérarchisation de la gestion de l'État dans les secteurs d'infrastructures, d'économie, de société de Hanoï.

Lors de cette session, les délégués décident l'ajustement du plan d'investissement public en 2022, la mise à jour et l'ajustement du plan quinquennal d'investissement public à moyen terme 2021-2025, l'orientation du plan d'investissement public de la ville en 2023, etc.

Le président du Conseil populaire de Hanoï, Nguyen Ngoc Tuan, s'exprime à la réunion. Photo: VNA



Le Conseil populaire de Hanoï examine et décide également les niveaux de soutien aux cadres, fonctionnaires, employés du secteur de la santé dans les agences et unités publiques de la ville.

Concernant l'éducation, la ville a élaboré un plan de maintenir les frais de scolarité pour l'année scolaire 2022-2023 (y compris la subvention de 50 % des frais de scolarité).

En outre, la ville de Hanoï a également élaboré un mécanisme d'exemption des frais de scolarité pour des enfants d'âge préscolaire, des collégiens, des lycéens dans les communes montagneuses, des élèves bénéficiaires de politiques sociaux et ceux vivant dans la situation difficile, a fait savoir le président du Conseil populaire de Hanoï, Nguyen Ngoc Tuan. -VNA