Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, Vuong Dinh Huê (Centre), lors de la séance de travail avec le Service municipal de la Culture et des Sports, le 3 mars. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Hanoï devra inclure le développement culturel, sportif et humain dans sa stratégie pour 2021-2026, a déclaré le secrétaire du Comité du Parti de la capitale, Vuong Dinh Huê, lors d’une séance de travail avec le Service municipal de la Culture et des Sports, le 3 mars.



Il faut que notre capitale millénaire demeure un grand centre culturel du Vietnam, a-t-il souligné, ajoutant que les documents du XVIIe congrès du comité municipal du Parti considèrent la culture comme une ressource endogène importante pour développer durablement la capitale.



Il est nécessaire de rénover et de mettre en valeur le patrimoine architectural et historique de Hanoï. Il convient d’inclure dans le programme de transition numérique les secteurs culturels et touristiques. Afin d’attirer plus de visiteurs, des réductions de tarifs devront être appliquées, a-t-il dit.



La capitale de Hanoï , ville pour la paix. Photo: VNA

Trân Thê Cuong, directeur du Service de la Culture et des Sports de Hanoï, a fait savoir que 179 monuments historiques avaient été restaurés pour un coût de 65,4 millions de dollars.



Pour parvenir à l’objectif de faire de Hanoï le plus centre culturel du pays, le Service municipal de la Culture et des Sports a pour mission de réorganiser des expositions au Musée de Hanoï et de numériser l’histoire et la culture de Thang Long-Hanoï.



La vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, a demandé à la ville d’accorder une attention à l’amélioration de la valeur des vestiges et des sites historiques en vue de développer le tourisme après le contrôle de l’épidémie de COVID-19. -VNA