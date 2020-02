Le temple Ngoc Son. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le projet du tourisme intelligent a été mis en place par le Service du tourisme de Hanoï en collaboration avec la filiale du Groupe des postes et des télécommunications du Vietnam (VNPT) à Hanoï, afin d'accélérer l'industrie sans fumée de la capitale.

Concrètement, les deux parties ont achevé la mise à jour du système de gestion des données du Service municipal du tourisme. L'application intitulé Visit Hanoi a été mise en service à titre d'essai sur les systèmes d'exploitation mobiles IOS et Android. Le Service municipal du tourisme et VNPT Hanoï continueront d'installer l'application Myhanoi sur App Store et Google Store.

Le portail électronique du tourisme de la capitale sur les sites web: sodulich.hanoi.gov.vn et tourism.hanoi.gov.vn avec les langues vietnamienne, française et anglaise est achevé, attirant un grand nombre d'accès.

Le Service du tourisme de Hanoï et VNPT Hanoï ont installé pour la première phase le réseau wifi public dans l'espace piéton aménagé autour du lac Hoàn Kiêm, le site Huong Son dans le district de My Duc, le village de céramique de Bat Trang dans le district de Gia Lam, l'ancien village de Duong Lam, dans le chef-lieu de Son Tay, etc.

Au février 2020, il y a 8,2 millions d'accès au réseau wifi public. -VNA