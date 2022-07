d



Soins médicaux pour un patient atteint de la dengue . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Du 4 au 10 juillet, le nombre de cas de dengue à Hanoï a été multiplié par 1,5 fois par rapport à la semaine précédente pour atteindre 79 cas, a annoncé le Centre de contrôle des maladies de la capitale.

Les patients vivent essentiellement dans à Phu Xuyen (11), Dan Phuong (10), Long Bien (sept), Bac Tu Liem (six), Ba Vi (cinq) et Hoai Duc (cinq)…

Depuis le début de l’année, Hanoï a enregistré 19 foyers de dengue dans 11 arrondissements et districts, avec 254 cas, en baisse de 41 par rapport à la même période 2021, et aucun décès.



Le nombre de cas de dengue et de maladie pieds-mains-bouche pourrait poursuivre la tendance à la hausse car c’est le pic de ces maladies, a averti le Centre de contrôle des maladies de Hanoï.

Pulvérisation de produits chimiques pour traiter des foyers épidémies. Photo: VNA



Dans ce contexte, le Service municipal de la Santé a demandé aux organes compétents de suivre de près l’évolution des maladies, de renforcer la sensibilisation auprès des gens sur la prévention et le contrôle de la dengue, de surveiller et traiter les foyers épidémiques de façon de limiter la propagation, d’améliorer l'assainissement de l'environnement...



Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la dengue est une infection virale transmise à l’être humain par la piqûre de moustiques infectés. Les principaux vecteurs de la maladie sont les moustiques de l’espèce Aedes aegypti et, dans une moindre mesure, de l’espèce Ae. albopictus. Il n’existe pas de traitement spécifique contre la dengue ou la dengue sévère. La détection précoce des signes d’évolution vers une dengue sévère et l’accès à des soins médicaux appropriés permettent de réduire le taux de mortalité de la dengue sévère à un niveau inférieur à 1 %.-VNA