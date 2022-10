Hanoi continue de se redresser rapidement après l'épidémie COVID-19. Photo: VNA Hanoi continue de se redresser rapidement après l'épidémie COVID-19. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Hanoi, sur la voie du renouveau, a fixé de grandes orientations pour se développer vigoureusement dans l'avenir.



Au cours des deux dernières années, Hanoi a obtenu de nombreuses réalisations exceptionnelles. Récemment, le Politburo a publié la résolution n°15-NQ/TW sur la direction et la tâche de développer la capitale jusqu'en 2030, avec une vision de 2045, qui ouvre de nouvelles opportunités pour la ville.



Selon Ha Minh Hai, vice-président du Comité populaire de Hanoi, dès que l'épidémie COVID-19 a été maîtrisée, la capitale a vite rouvert des activités commerciales, touristiques, de restauration et d'hôtellerie dans la "nouvelle normalité".



Avec les solutions synchrones, les résultats de la production et du commerce de Hanoi continuent de se redresser rapidement.



En 9 premiers mois de 2022, la croissance du PIB régional a atteint 9,69%, la plus élevée de ces dernières années. Le tourisme s'est fortement redressé avec 1,7 million de touristes, multiplié par 2,2 en glissement annuel. L'inflation sous-jacente est maîtrisée et l’indice des prix à la consommation était de 3,49%.



D’autre part, la ville a mis en œuvre de nombreuses politiques spécifiques, pour soutenir les travailleurs gravement touchés par l’épidémie COVID-19, promouvoir la production et le commerce.



Hanoi se concentre également sur des activités socioculturelles, accomplissant avec succès les tâches assignées par le gouvernement, contribuant à l'organisation réussie des 31es SEA Games, affirmant l'image et la réputation du Vietnam.



Le Comité municipal du Parti a promulgué une résolution sur le développement de l'industrie culturelle dans la capitale pour la période 2021-2025, avec une orientation à 2030 et une vision à 2045. La ville prévoit un plan d'investissement dans la construction des écoles publiques aux normes nationales, la mise à niveau du système de soins sanitaires et la rénovation des monuments historiques pour la période 2022-2025… Ainsi, 1.469 projets seront mis en œuvre avec un montant total de 49.203 milliards de dongs.



* Réforme administrative



Hanoi met l'accent sur la réforme des procédures administratives pour attirer les investisseurs, une des tâches les plus importantes selon Ha Minh Hai, vice-président du Comité populaire municipal. En concret, la ville continue le renforcement de la décentralisation dans la gestion de l'État, répondant rapidement aux besoins des habitants et des entreprises.



Récemment, le Politburo a publié la résolution n° 15-NQ/TW sur les orientations et les tâches pour développer la capitale de Hanoi jusqu'en 2030, avec une vision 2045. Sont déterminés les objectifs de développement de Hanoi en tant que centre politique et administratif national, pôle majeur de l'économie, de la culture, de l'éducation et de la formation, de la science et des technologies, de l'intégration internationale. Sans oublier de faire de Hanoi une ville intelligente, moderne, verte, propre et sécurisée. Son développement rapide et durable aidera à promouvoir l’essor du delta du fleuve Rouge, de la région économique clé du Nord et de la région de la capitale.



Le Comité municipal du Parti a publié un plan d'action et dans les temps à venir, Hanoi mettra en œuvre des tâches majeures suivante.



Premièrement, la ville continue de se coordonner avec les ministères pour proposer des modifications des documents juridiques importants, tels que la loi sur la capitale, la loi foncière, la loi sur le logement… Le but est de créer un arsenal juridique dans la stratégie de développement de la capitale et de tout le pays.



Deuxièmement, accélérer la mise en œuvre de la planification de la capitale sur la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050.



Troisièmement, se concentrer sur le développement et la synchronisation du système d'infrastructures, créer une base de l'économie numérique et de la société numérique. Promouvoir l'application des technologies de l'information et la transformation numérique dans les activités administratives à tous les niveaux, dans lesquelles l'accent est mis sur la transparence des informations sur la gouvernance, la construction d'une base de données centralisée, le perfectionnement de l'e-gouvernement, le développement de la ville intelligente. - VNA

