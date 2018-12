Photo d'illustration : VnEconomy

Hanoï (VNA) - Hanoi dépensera plus de 420 millions de dollars pour construire un hippodrome dans le district de Soc Son, a déclaré le 11 décembre le président du Comité populaire municipal Nguyen Duc Chung.



Lors d’une réunion avec des citoyens du district de Hoan Kiem à la suite de la 7e session du Conseil populaire de Hanoï (15e mandat), Nguyen Duc Chung a indiqué que l’hippodrome faisait partie d’un plan de la ville sur un complexe multifonctionnel qui comprendrait un parc, des centres de tourisme et de divertissement, ainsi que de nombreux autres ouvrages.



Le projet a été présenté pour la première fois en 1999. Il était initialement prévu de le construire dans le quartier de Dai Kim du district de Hoang Mai et la commune de Thanh Liet du district de Thanh Tri. Toutefois, comme le cadre juridique régissant les paris sportifs et les courses de chevaux n’était pas encore parachevé à ce moment-là, le partenaire étranger s’est retiré de ce projet en 2005.



En 2007, l'agence de voyage Hanoitourist et le Réseau mondial de consultants de la République de Corée ont de nouveau proposé le projet.



En août 2016, ils ont signé un contrat de coentreprise pour investir dans le projet, qui devrait répondre aux normes 5 étoiles.



Le projet devrait créer un millier d’emplois directs et des dizaines de milliers d’emplois indirects et contribuer au budget local à hauteur de 1.500 milliards de dongs (64 millions de dollars) chaque année.



Le gouvernement vietnamien a publié un décret concernant la pratique des paris sur les courses de chevaux et de chiens et le pilotage des paris sur le football international en 2017.



Plus tôt cette année, l’Assemblée nationale a approuvé une loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur l’entraînement physique et les sports, laquelle comprend un article sur les paris sportifs. Avec cette approbation, le cadre juridique sur les paris sportifs a été amélioré, passant du niveau de décret au niveau de loi. –VNA