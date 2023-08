Depuis son adhésion au Réseau des villes créatives de l'UNESCO, Hanoï fixe six initiatives dont trois initiatives locales et trois initiatives internationales. Photo: congthuong.vn



Hanoï (VNA) – Depuis son adhésion au Réseau des villes créatives de l'UNESCO il y a quatre ans, Hanoï poursuit la mise en place des initiatives engagées, dont trois initiatives locales et trois initiatives internationales.



Au niveau local, la ville crée un centre de design créatif de Hanoï, soutient et développe des espaces créatifs à Hanoï et produit une émission télévisée pour mettre en avant les talents créatifs. La première phase du centre de design créatif est en cours de construction.



En ce qui concerne la construction et le soutien d’espaces créatifs, la ville multiplie les activités créatives dans les rues piétonnes, et améliore la capacité d’espaces créatifs et construit des espaces créatifs dans des villages artisanaux.



Le programme télévisé Hanoi Creative Talent TV est actuellement diffusé sur la Radio et la Télévision de Hanoï.

Les trois initiatives internationales comprennent l'organisation réussie du Festival de design créatif de Hanoï 2022 et du forum du Réseau des villes créatives de l'UNESCO en Asie du Sud-Est prévu en novembre 2023 et la création d'un réseau pour les jeunes designers créatifs.



En tant que membre du Réseau des villes créatives de l'UNESCO, Hanoï a pleinement participé aux réunions et séminaires du Réseau des villes créatives en Asie-Pacifique, à des réunions et séminaires organisés dans d’autres pays de la région et du monde. En parallèle, la capitale vietnamienne a contribué à la réalisation de films, à la fourniture d'images pour présenter "Hanoï - ville créative de l'UNESCO", et a participé à des expositions au Centre culturel de l'ASEAN en Thaïlande, etc.



Le 30 octobre 2019, Hanoï, avec son histoire millénaire, a été désignée par l'UNESCO "ville de design" parmi les 66 "villes créatives" sélectionnées. En plus du design, le Réseau des villes créatives de l'UNESCO couvre six autres domaines créatifs : artisanat et arts populaires, arts numériques, cinéma, gastronomie, littérature et musique. -VNA