Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président du Comité populaire municipal de Hanoï a signé une décision approuvant la création de deux à cinq zones industrielles durant la période 2021-2025.



Seront ainsi créées les zones industrielles (ZI) Soc Son dans le district de Soc Son, Dong Anh dans le district de Dong Anh, Bac Thuong Tin et Phung Hiep dans le district de Thuong Tin, de la ZI élargie Phu Nghia dans le district de Chuong My.



Parallèlement, la ville compte accélérer les travaux de la ZI Quang Minh 1 (district de Me Linh) et du parc biotechnologique dans l’arrondissement de Bac Tu Liem. Les organes compétents cherchent également à relever les obstacles à la deuxième phase du parc d’industries de soutien du Sud de Hanoï.



Hanoï compte actuellement 10 ZI couvrant une superficie totale de plus de 1.347 ha, dont neuf ont une superficie de plus de 1.270 ha et un taux d'occupation de près de 100 %.



Fin décembre 2021, les ZI de la capitale ont attiré plus de 700 projets, dont 303 projets d’investissement direct étranger (IDE) cumulant un montant d'environ 6,1 milliards de dollars, et 399 projets vietnamiens d’un capital total de près de 18.000 milliards de dôngs (782 millions de dollars). Au cours de la période 2015-2020, les IDE dans les ZI ont atteint 1,7 milliard de dollars, soit 130% de l'objectif fixé, en hausse de 13% par rapport à la période 2011-2015. L'électricité et l'électronique ont attiré le plus de capitaux avec 44%, suivies par l'ingénierie mécanique (24%) et les autres industries (32%).



Parmi les 25 pays et territoires investissant dans les ZI de Hanoï, le Japon occupe la première place, représentant 60% des capitaux enregistrés. Nombre de projets japonais disposent d'un capital élevé et utilisent des technologies modernes. -VNA