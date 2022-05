Le vice-ministre de la Santé Nguyen Truong Son et des délégués contrôlent un ambulance spécialisée au service des SEA Games 31. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Service de la Santé de Hanoï a bien mené les préparatifs pour assurer les meilleurs services médicaux aux SEA Games 31.

Il a lancé le 5 mai une campagne visant à garantir la sécurité sanitaire lors des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Des plans de travail ont été élaborés, des groupes médicaux ont été mis en place. Le secteur sanitaire de la capitale assurera en outre la disponibilité des médicaments et du personnel 24 heures sur 24 lors du prochain événement sportif régional qui se déroulera à Hanoï et dans 11 localités voisines.

Des ambulances spécialisées au service des SEA Games 31. Photo : VNA

De plus, le secteur s’intéresse à la garantie de l'hygiène et de la sécurité des aliments dans les lieux d'hébergement des sportifs et des délégués. Il se prépare également à répondre aux situations d'urgence sur les sites de compétition.

En tant que premier événement majeur de l'Asie du Sud-Est après deux ans touchés par l'épidémie de COVID-19, les SEA Games 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 sportifs et officiels. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison des impacts de la pandémie.- VNA