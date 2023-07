Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 4 juillet, dans le cadre de sa 12e réunion, le Conseil populaire de Hanoï a approuvé une résolution concernant certaines politiques pour encourager le développement agricole et rural de la ville jusqu'en 2030.



La résolution prescrit 12 groupes de politiques pour favoriser le développement agricole et rural à Hanoï, dont le soutien à la formation aux techniques de production, l’encouragement de la production de variétés et de la construction d’installations de transformation, le soutien à la mécanisation de la riziculture et au développement de l’agriculture de la haute technologie.



Le budget total pour la mise en œuvre de ces politiques dans la ville est estimé à environ 1.124 milliards de dongs par an. Sur ce montant, 315,3 milliards de dongs proviendront du budget de la ville ; 43,8 milliards du budget de niveau de district ; et 764,9 milliards des fonds de contrepartie de particuliers et d’organisations.



Lors de sa réunion, le Conseil populaire de Hanoï a également approuvé trois résolutions sur les frais de scolarité pour l'année scolaire 2023-2024.-VNA