Hanoï finalisera la rénovation des installations pour SEA Games 31 avant le 30 septembre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Des projets de rénovation et de modernisation des installations d'entraînement et de compétition pour les SEA Games 31 à Hanoï sont en cours de mise en œuvre et devraient être achevés avant le 30 septembre 2021.

Parmi 41 sites de compétition de SEA Games 31, Hanoï compte 23 sites, dont 15 sont gérés par la ville, huit sont gérés par le gouvernement et les entreprises.

Tous les sites de compétition à Hanoi ont été rénovés des bâtiments et installations existants, aucun nouvel ouvrage n’est construit.

Les 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) devraient se tenir du 21 novembre au 2 décembre 2021 à Hanoi et 10 provinces voisines.

Selon le Département général de l'éducation physique et des sports, les principaux sites de compétition seront à Hanoï et dans les provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Nam, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc et Bac Giang.

SEA Games 31 comprendront 40 disciplines dont 36 déjà approuvées par le comité directeur national pour SEA Games 31. Il s’agit de l'athlétisme, des sports nautiques, de la gymnastique, de l'aviron, du canoë / kayak, du football, du tir, du tir à l'arc, de la lutte, du judo, du taekwondo, du karaté, du wushu, de l’haltérophilie, de la boxe, du kick-boxing, du badminton, de l’escrime, du sepak takraw, du tennis, du volley-ball, du basket-ball, du cyclisme, du billard et snooker, du golf, du vovinam, des échecs, du pencak silat, de la danse sportive,entre autres.

Environ 520 événements devraient avoir lieu dans le cadre des SEA Games 31. Hanoï accueillera les compétitions de 25 disciplines.

Les 11es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est pour handicapés (ASEAN Para Games 11) auront lieu du 17 au 28 décembre à Hanoï, comprenant 14 disciplines et environ 400 compétitions.

Le Comité d’organisation des SEA Games 31 et des ASEAN Para Games 11 a choisi en octobre le saola, une espèce animale figurant dans le Livre rouge du Vietnam, comme mascotte de ces jeux régionaux. -VNA