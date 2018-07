Le Vietnam a accueilli les SEA Games 22 en 2003. Photo: thethaovanhoa



Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a donné son feu vert à Hanoï pour organiser les 31èmes Jeux Asiatiques du Sud-Est (SEA Games 31) et les 11èmes Para Games de l'ASEAN (Para Games 11) en 2021.

Le chef du gouvernement a demandé à Hanoi de continuer de compléter les infrastructures, d'établir un plan détaillé sur l'organisation des événements et de mobiliser la participation des différents secteurs économiques dans ces efforts.

Le secteur sportif devra bien se préparer afin de se distinguer au mieux lors de ces événements, a-t-il déclaré.

Il s’agit à la fois d’un immense honneur et d’une grande responsabilité pour le Vietnam. Ce sera également une occasion de promouvoir le pays et l’homme vietnamiens.

Les 31e SEA Games dureront 17 jours, et les 11e Para Games, 11 jours, entre octobre et décembre 2021. Le Vietnam devrait accueillir respectivement 16.000 et 4.000 athlètes lors de ces deux événements. - VNA