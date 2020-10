Hanoi (VNA) – La demi-finale du concours de beauté national biennal Miss Vietnam 2020 aura lieu le 10 octobre à Hanoi, a-t-on appris lors d’une conférence de presse dans la capitale.

Des candidates au concours de beauté Miss Vietnam 2020. Photo: tienphong.vn

L’événement honorera les récentes réalisations du Vietnam, en particulier le succès du pays dans la maîtrise de l’épidémie de Covid-19, selon les organisateurs.

Les organisateurs ont déclaré que le nombre de candidates cette année avait augmenté par rapport à l’édition précédente, avec près de 400 sélectionnées pour participer aux préliminaires dans les régions du Sud et du Nord, qui se sont terminés à la fin du mois de septembre.

Soixante candidates se sont qualifiées pour la demi-finale, dont trois issues de groupes ethniques minoritaires.

Le concours avait déjà été suspendu en raison de préoccupations concernant le Covid-19.

De retour à la nouvelle normalité, Miss Vietnam 2020 a de nombreux changements dans le format avec de nombreuses activités en ligne attirant l’attention du public et des candidates, comme le ''Home Sweet Home'' pour les candidates partageant des photos et des vidéos d’elles-mêmes à la maison pendant le social période de distanciation; la série de conférences Miss Vietnam 2020 avec les invités qui sont les finalistes, les chanteurs, les mannequins et les v-loggers pour discuter de divers sujets d’intérêt public.

En plus du contenu conventionnel du concours, dans le contexte de la prévention du Covid-19, Miss Vietnam 2020 vise des activités de santé publique, des projets de volontariat avec une grande praticité dans la prévention des maladies et l’amélioration de la santé pour la communauté. – VNA