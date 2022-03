Réparation de la Maison des compétitions sportives de Thanh Tri. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Hanoï qui accueille 18 compétitions dans le cadre des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) accélère les derniers préparatifs avant le 15 mars.

Le Comité populaire de Hanoï a confié la tâche de gestion de trois sites de compétition au service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme et de 12 autres aux unités dans les arrondissements et districts.

Du 7 au 10 février 2022, le Comité populaire de Hanoï en collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme s'est rendu sur terrain pour contrôler 20 projets et ouvrages au service des compétition et de la pratique.

Des systèmes d'éclairage modernes sont équipés pour un terrain de soccer. Photo: VNA

Les responsables de la ville et dudit ministère ont ordonné aux unités de tous échelons de se concentrer sur la direction et d'achever de toute urgence les travaux de préparation avant le 15 mars.

En outre, Hanoï collabore également avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour préparer l'organisation des cérémonies d'ouverture et de clôture et autres activités cérémoniales ; fournir des services de logistique, de transport, de tourisme, de santé, d'informatique et de communication au service des SEA Games 31. -VNA