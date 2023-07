L'attaquante vietnamienne Hai Yen. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - GOAL, le plus grand site web international sur le football, a choisi l'attaquante vietnamienne Hai Yen comme l'une des 50 meilleures joueuses à surveiller lors de la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en Nouvelle-Zélande et en Australie.



Bien qu'elle n'ait pas marqué de but lors de la Coupe d'Asie 2022, Hai Yen a bien joué son rôle dans la qualification du Vietnam pour la Coupe du Monde Féminine. En effet, elle a disputé les six matches, aidant l'équipe à être qualifiée en battant de manière décisive la Thaïlande et Taipei chinois.



La joueuse de 28 ans est une menace pour les défenses des États-Unis, des Pays-Bas et du Portugal, a ajouté GOAL.



Hai Yen est l'une des joueuses les plus expérimentées et des meilleures buteuses de l'équipe nationale féminine, avec 76 sélections et 42 buts marqués, soit une moyenne de moins de deux matchs par but pour l'équipe vietnamienne.



Le Vietnam rencontrera les États-Unis, champion en titre à 08h00 le 22 juillet, puis le Portugal à 14h30 le 27 juillet, et les Pays-Bas à 14h00 le 1er août. -VNA