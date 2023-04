Hai Phong (VNA) – Le secrétaire du Comité du Parti de la ville portuaire de Hai Phong (Nord), Lê Tiên Châu, s’est engagé à favoriser les investissements des entreprises des pays de l’Union européenne (UE) sur son sol.En recevant une mission de la Délégation de l’UE au Vietnam, conduite par l’ambassadeur Giorgio Aliberti, chef de la Délégation de l’UE au Vietnam, le dirigeant de Hai Phong a exprimé son souhait de promouvoir la coopération multiforme entre sa ville et les pays de l’UE.Il a émis le souhait de voir les ambassadeurs des pays de l’UE encourager les entreprises de leurs pays à investir dans des projets de haute qualité à Hai Phong , notamment dans les énergies renouvelables, les industries de haute technologie, les chaînes d’approvisionnement, l’économie verte et l’économie circulaire….Les membres de la Délégation de l'UE au Vietnam ont évalué Hai Phong comme une zone économique dynamique, une destination attrayante et importante pour les investisseurs européens.L’ambassadeur Giorgio Aliberti a souligné qu'à travers cette visite, la Délégation de l'UE aurait des solutions pour accompagner Hai Phong dans le développement de l'économie verte et de l'économie circulaire, le renforcement de l'utilisation des énergies renouvelables, le développement de la logistique et des infrastructures...Actuellement, Hai Phong compte une cinquantaine de projets d'investisseurs de l'UE avec un capital total de près de 1,1 milliard de dollars. -VNA