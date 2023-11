Hai Phong portera à près de 1.000 ha sa superficie de production agricole bio. Photo: nongnghiep.vn



Hai Phong (VNA) - Hai Phong envisage d’augmenter sa superficie de production agricole biologique de 40 ha d’ici 2030 pour la porter à près de 1.000 ha.



Selon Bui Thanh Tung, directeur adjoint du Service de l'Agriculture et du Développement rural de cette ville portuaire du Nord, Hai Phong a planifié une zone de production biologique et publié un plan pour y parvenir. Ledit Service s'apprête à mettre en œuvre des étapes dans la phase de transition vers la production bio.



En vue d’encourager les paysans à passer au bio, en plus d'appliquer des mécanismes et des politiques de soutien en leur faveur, les organes compétents ont conseillé au Comité populaire municipal d’approuver le projet d'identification des zones d'agriculture bio pour la période 2022 - 2025, avec orientation vers 2030. Cela peut être considéré comme un tournant pour le développement de la production bio à Hai Phong.



Pour mettre en œuvre efficacement le projet, le Comité populaire de Hai Phong a proposé un plan et défini six tâches et neuf mesures clés. Le développement de la production agricole bio sera réalisé en fonction des conditions de chaque terroir, des atouts locaux, des besoins du marché, des exigences de la chaîne d'approvisionnement, et répondra aux réglementations et normes en vigueur en matière de production bio.



Hai Phong compte lancer des mécanismes politiques spécifiques basés sur ceux promulgués par le gouvernement, en donnant la priorité à l'application des politiques promulguées pour le développement et au soutien financier de la première certification de la réponse aux normes biologiques.



En outre, la priorité sera accordée aux établissements produisant et commercialisant des intrants et des produits bio pour bénéficier des politiques d'incitation en termes de formation professionnelle, de crédit, de développement d’une agriculture de haute technologie… -VNA