Le district de Thanh Miên est situé dans le sud-ouest de la province de Hai Duong. Photo: dulichhaiduong.gov.vn



Hai Duong (VNA) - Situé dans le sud-ouest de la province de Hai Duong, le district de Thanh Miên possède des paysages poétiques et paisibles typiques du delta du fleuve Rouge, ainsi qu'une longue histoire et des traditions culturelles, comme en témoignent de nombreux sites culturels et historiques du Nord.



L'un des sites historiques et culturels les plus prestigieux de Thanh Miên et de la province de Hai Duong est le temple Dông dans la commune de Thanh Tung, à environ 20 km de la ville de Hai Duong.



Construit au 16ème siècle, il a été restauré au 18ème siècle. Sa structure en bois spéciale comprend des sculptures de dragons et des motifs portant les gravures typiques de la dynastie des Lê postérieure (1428-1789).



Le temple Dông est dédié au culte de Nguyen Phuc et Do Uong - deux hommes honorables ayant eu d’importantes contributions au pays. À gauche du temple se trouve un tunnel secret utilisé comme abri pour les soldats vietnamiens pendant la guerre de résistance contre les colonialistes français. Le tunnel, construit dans les années 1940, mesure 3 m de profondeur, 8 m de large et 25 m de long.



Le village de Dông abrite également un autre site historique, c’est le site commémoratif dédié à Nguyen Luong Bang (1904-1979) qui a assumé la vice-présidence du Vietnam de 1969 à 1979.

Site commémoratif dédié à Nguyen Luong Bang. Photo: dulichhaiduong.gov.vn



Nguyen Luong Bang est né dans une famille pauvre patriotique. Tout au long de sa vie, il a utilisé les pseudonymes Anh Ca et Sao Do. Il rejoignit le Parti communiste en octobre 1929. Après la révolution d'Août, Nguyen Luong Bang occupa le poste de directeur général de la Banque nationale du Vietnam. Puis il fut premier ambassadeur du Vietnam en Union soviétique (1953-1956), chef de la Commission centrale du contrôle du Parti, inspecteur général du gouvernement (1956). En septembre 1969, il fut élu vice-président du Vietnam. Son site commémoratif a été construit dans son village natal en 1996.



À environ 16 km du temple Dông, est situé l'île aux aigrettes de Chi Lang Nam. Ce ruban de terre sauvage de plus de 31ha de large est situé au milieu du lac An Duong. Il abrite plus de 170 espèces d'oiseaux d'eau et de plantes. En 2014, ce sanctuaire ornithologique a été inscrit sur la liste des réserves nationales. Actuellement, environ 16.000 aigrettes et 6.000 hérons y nichent.

Des touristes visitant l'île aux aigrettes de Nam Chi Lang. Photo:dulichhaiduong.gov.vn



L'île aux aigrettes a été désignée comme une destination d'éco-tourisme. La meilleure période pour la visiter est entre septembre et avril. Chaque année, il accueille des milliers de visiteurs.



Pas loin de cette île, les touristes peuvent se rendre au village de Hôi Yên, réputé pour ses galettes de riz grillés (banh da). Les villageois ont commencé à exercer ce métier à la fin du 18ème siècle. Là, les visiteurs peuvent s’essayer à la production de galettes.



L'île aux aigrettes et le village de Hôi Yên sont inclus dans plusieurs circuits qui permettent aux visiteurs de découvrir de nombreuses attractions touristiques de la province. L’un d’entre eux est le tour île aux aigrettes- Cho Giao (marché Giao) - temple Mau - vergers locaux - Village de galettes de riz grillées de Hoi Yen.



A côté des énormes potentiels touristiques et des ressources humaines abondantes, l’extension du réseau de transport de Hai Duong ces dernières années offre au district de Thanh Mien de nombreuses opportunités de développer l’industrie, l’agriculture et le tourisme. -VNA