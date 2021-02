Afin d'assurer le contrôle de l'épidémie de COVID-19, le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a publié le 14 février un document autorisant la poursuite de la fermeture des classes et de l’étude en ligne.

Le Têt est la célébration la plus importante au Vietnam. Une belle occasion pour les bonnes volontés de se rejoindre afin d’offrir aux plus démunis chaleur et réconfort en vue d’égayer leur fête.