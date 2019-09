Apec Mandala Wyndham Hai Duong du groupe Apec est le projet le plus remarquable de Hai Duong. Photo: apecmandalaofficetel.com



Hai Duong (VNA) - Située dans le delta du fleuve Rouge, la province de Hai Duong est devenue une nouvelle destination pour les entreprises immobilières. De nombreux projets doivent être vendus dans les temps à venir.



La province compte plus de 2.207 sites historiques et culturels, dont 144 sites et 4 complexes ayant reçu le statut de "site national spécial".



Cette année, le nombre de touristes devrait augmenter de 8% pour atteindre plus de 1,6 million en 2020, et le secteur du tourisme contribuera de 2 à 2,5% au Produit intérieur brut (PIB) de la province.



Outre les touristes, Hai Duong fixe également l’objectif d’attirer davantage d'entreprises à capitaux étrangers dans ses zones industrielles. Les investissements directs étrangers (IDE) dans la province ont atteint 365,8 millions de dollars au premier semestre de 2018, soit une hausse de 36,9% en variation annuelle, a annoncé le Service provincial du Plan et de l'Investissement.



L'afflux d'IDE attire également des travailleurs et des experts étrangers et nationaux. Cela stimule la demande de biens immobiliers, en particulier de logements.



A noter que le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rendu en mai dernier une décision reconnaissant Hai Duong en tant que ville de premier rang, ce qui a également contribué à stimuler le marché immobilier local.



Les facteurs susmentionnés ont créé une base solide pour le développement du marché immobilier de la province, le rendant plus attrayant aux yeux des investisseurs.



Compte tenu de la pénurie de projets immobiliers de luxe à Hai Duong, des investisseurs ont injecté des capitaux dans ce segment. Le projet le plus remarquable est Apec Mandala Wyndham Hai Duong du groupe Apec qui a investi dans une série de projets de luxe à Mui Ne, à Bac Ninh, à Phu Yen, à Hue et à Lang Son.



Apec Mandala Wyndham Hai Duong est un complexe de condotels, d'officetels et de centres commerciaux cinq étoiles, qui répond aux exigences en termes de shopping, de gastronomie, de distraction et de loisirs des habitants et touristes. Géré et exploité par Wyndham Hotel Group, le projet est considéré comme une opportunité d'investissement attrayante à Hai Duong en 2019.



D'autres projets comprenant des écoles, des bars, des clubs, des centres commerciaux et des magasins garantiront un niveau de vie de qualité aux résidents.



Selon le Département de l'Investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement, la province a attiré 450 millions de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) au premier semestre de cette année, se classant 10e parmi les 46 localités du pays ayant reçu des IDE au cours de cette période.



En juin dernier, Hai Duong a reçu 438 projets d’investissement étranger cumulant un capital total de plus de 8,15 milliards de dollars, ce qui lui a permis de conserver sa place parmi les dix premières localités du pays en termes d'attraction de capitaux étrangers.



Afin d'en attirer plus, la province poursuivra ses réformes administratives, notamment en matière de taxes, de frais, de terres et d'assurances sociales, ont déclaré des analystes.



Ils ont également souligné la nécessité d'améliorer les consultations commerciales et de promouvoir le rôle des associations professionnelles pour consolider la confiance du monde des affaires, ajoutant que les dirigeants provinciaux et les localités devaient effectuer davantage de dialogues avec les milieux d'affaires pour résoudre rapidement les problèmes urgents.



Hai Duong, anciennement appelée "Thành Dông" - c'est-à-dire la ville située à l'est de la citadelle royale de Thang Long - est réputée pour sa riche culture, à la fois matériel et immatériel, typique du delta du fleuve Rouge. La province est le berceau du chèo (chant populaire), du ca tru (chant des courtisanes), du chau van et des marionnettes sur l'eau. -VNA