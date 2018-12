Hai Duong, 17 décembre (AVI) - Le temple de la littérature Mao Dien et le temple Xua - la pagode Giam - le temple Bia dans la province septentrionale de Hai Duong ont été reconnus comme sites de reliques nationaux lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le 16 décembre dans le district de Cam Giang.



Lors de l'événement, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a remis à la province des certificats reconnaissant ses deux destinations historiques prisées comme sites de reliques nationales.



Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a également remis à cette occasion au district de Cam Giang l'Ordre du Travail de première classe et un certificat le reconnaissant comme un district d’avoir atteint les normes de la Nouvelle ruralité.

Le temple de la littérature Mao Diên.



Reconnu comme «vestige historique national», le Temple de la Littérature de Mao Diên est considéré comme le deuxième ouvrage en importance, après celui de Quôc Tu Giam à Hanoi.

Construit il y a environ 500 ans, ce temple dédié à plus de 600 Docteurs de la province de Hai Duong, symbolise la tradition studieuse des pays orientaux dont le Vietnam. Il est également dédié à Confucius et aux grands lettrés de ladite province.

Le temple Xua.

Le temple Xua est situé dans la commune de Cam Vu du district de Câm Giang, où est né le grand médecin et maître zen Tuê Tinh (1330 - 1400). Il est considéré comme le saint des herbes vietnamiennes et le géniteur de la médecine traditionnelle vietnamienne.



La pagode Giam, dans la commune de Cam Son, où il a vécu et consacré sa vie à l’étude et à la fabrication de médicaments, tandis que le temple Bia, situé dans la commune de Cam Van, adore le grand médecin et conserve une stèle en pierre gravée de son testament.



Le district de Câm Giang a consacré près de 2.000 milliards de dongs (86 millions de dollars) au cours des huit dernières années à l'amélioration des infrastructures, à la construction des ouvrages publics et au développement de l'économie locale dans le cadre des efforts déployés pour atteindre les normes de la Nouvelle ruralité.



A ce jour, Câm Giang est le seul district de Hai Duong à avoir toutes les écoles secondaires répondant aux normes nationales. Toutes les routes et ruelles communales et intercommunales du district ont été bétonnées, tandis que toutes les communes disposent d'au moins une station offrant des services de télécommunication et une maison culturelle multifonctionnelle pour les événements sportifs et communautaires.

Le revenu par habitant du district est estimé à 42 millions de dongs (environ 1.800 de dollars) cette année, soit 2,15 fois plus qu'en 2011, et le taux de pauvreté local est tombé à 1,47%. –VNA