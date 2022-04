Photo : VNA

Hai Duong (VNA) - Les épreuves de tennis de table dans le cadre des 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) auront lieu du 13 au 20 mai dans la ville de Hai Duong, province éponyme au Nord.

Pour servir au mieux les SEA Games 31, l'EURL d'électricité de Hai Duong a ordonné à l’Electricité de la ville de Hai Duong de prendre des solutions nécessaires pour assurer l'approvisionnement en électricité des lieux de compétition et d'entraînement ainsi que des lieux de restauration et d’hébergement des sportifs et des responsables des sélections.

Selon son directeur Vu Duc Huy, l'Electricité de la ville de Hai Duong a traité les risques éventuels des lignes électriques alimentant les lieux susmentionnés et préparé plus de personnel en permanence.

Hai Duong cherche également à minimiser la coupure électrique dans toute la province durant les SEA Games 31 pour que les habitants locaux puissent regarder les compétitions retransmises à la télévision.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", auront lieu du 12 au 23 mai à Hanoï et 11 autres localités. Ils devront attirer 7.000 sportifs de 11 pays pour 40 disciplines.-VNA