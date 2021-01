Hanoi (VNA) – Mélange de gymnastique artistique et de chorégraphie, la gymnastique rythmique est une discipline exigeante dont les adeptes sont prêts à tous les efforts pour réaliser leur rêve.

La gymnaste Ngô Hai Yên (droite) lors des SEA Games 30 disputés fin 2019 aux Philippines. Photo : TT/CVN

La détection des gymnastes de talent n’est jamais facile. Les entraîneurs, avec le support de la Fédération de gymnastique à Hô Chi Minh-Ville, doivent visiter nombre de jardins d’enfants et d’écoles primaires pour sélectionner de futurs sportifs. Chaque année, seulement un ou deux enfants sont qualifiés, remplissant deux critères indispensables : souplesse physique et sens musical développé. Après leur recrutement, la routine des jeunes gymnastes est immuable : étudier la journée, s’entraîner en soirée. Un rythme soutenu qui peut s’avérer épuisant."La passion et la persévérance sont les deux caractères les plus importants pour les gymnastes professionnels. Ça demande aussi de la persévérance à leurs parents qui doivent les accompagner. Par conséquent, peu de gymnastes poursuivent ce sport jusqu’au bout", a déclaré Phung Lê Thy.Actuellement, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville sont les deux seules villes à disposer de centres sportifs équipés pour entraîner à la GR. La recherche de fonds et des financements privés restent très modestes, du fait que peu de personnes s’y intéressent… Ce sont les entraîneurs eux-mêmes, ou quelques mécènes parfois, qui sponsorisent la participation des gymnastes vietnamiens aux tournois internationaux, notamment aux SEA Games.Le chemin vers la gloire passant par les larmes, les doutes et les blessures, il est certain que les applaudissements, les sourires heureux et les larmes de fierté des parents recouvrent finalement la même valeur que des médailles, après de longues années d’effort et d’abnégation. – CVN/VNA