L’Ambassadeur Nicolas Warnery donne le 14 mars à Hanoï une conférence presse sur le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques franco-vietnamiennes. Photo: VNA

A la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France (12 avril 1973) et du 10e du partenariat stratégique bilatéral se dérouleront tout au long de l’année 2023, avec une série d’événements extraordinaires, selon l’Ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery.L’Ambassadeur Nicolas Warnery a donné le 14 mars à Hanoï une conférence presse sur le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques franco-vietnamiennes, où il a présenté quelques grands événements qui ponctueront l’année 2023.Cet anniversaire constitue une occasion unique d’apprécier la force et la diversité de la coopération entre la France et le Vietnam, dans des domaines tels que commerce, investissement, développement durable, santé, enseignement, recherche, agriculture, gouvernance, culture, littérature, patrimoine…L’Ambassadeur français a rappelé la visite au Vietnam du 28 février au 3 mars du ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, Olivier Becht. Cette visite avait pour objectif de renforcer la coopération entre la France et le Vietnam et réaffirmer l’importance de la stratégie française en Indopacifique ainsi que la nécessité de renforcer la présence économique française dans cette zone.Le diplomate français a ensuite parlé de l’inauguration le 14 février de l’exposition « Temple de la Littérature dans la renaissance du patrimoine de Hanoï durant la période 1898-1954 ». Organisée par le Temple de la Littérature et l’École française d'Extrême-Orient (EFEO), en lien avec la ville de Hanoï et les Archives du Vietnam, cette exposition est ouverture jusqu’au 30 avril.S’agissant du lancement le 17 février d’un programme d’assistance technique entre la compagnie Electricité de France et son homologue vietnamienne Electricité du Vietnam , l'Ambassadeur français a estimé que c’était la marque de l’engagement de la France aux côtés du Vietnam dans le domaine de la transition énergétique.La France travaille activement avec le ministère vietnamien de la Défense pour préparer l’escale d’un bâtiment de la Marine nationale, la frégate Prairial, dans la ville de Hai Phong (Nord), début avril. « Ces escales témoignent chaque année de notre engagement commun en matière de sécurité dans la zone indopacifique et de notre attachement au respect du droit international », a déclaré Nicolas Warnery.Plusieurs autres événements de premier plan auront lieu au mois d’avril. Du 13 au 15 avril, à Hanoï, se tiendront les 12es assises de la coopération décentralisée, l’un des piliers de la coopération entre les deux pays. Le programme de ces assises s’organise autour des thèmes du développement urbain et rural durable, du patrimoine et du tourisme, a-t-il indiqué.« Balade en France », qui doit avoir lieu du 14 au 16 avril autour de la place Ly Thai To, permettra de promouvoir auprès du public vietnamien les produits gastronomiques français et la culture française, avec de nombreux stands où les visiteurs pourront trouver du vin, du fromage, des fruits…En outre, de nombreux évènements sur la gastronomie sont prévus à Ho Chi Minh-Ville, avec des tables rondes, des conférences sur les vins ou encore une semaine gastronomique exceptionnelle, qui permettra au public de participer à des ateliers avec des chefs français de la prestigieuse école Ferrandi.L’Institut français et ses partenaires vietnamiens, travaillent avec le Comité populaire de Hanoï, et avec le soutien de l’UNESCO et de l’UE, à la première biennale de photographie de la capitale, « Photo Hanoï 23 », d’avril à juin.Toujours dans le domaine de la culture, une saison « Mode et Design » sera lancée à Ho Chi Minh-Ville en mai, et une présentation du conte musical « Le Petit Prince » aura lieu en juin à l’Opéra de Hanoï. Ces événements illustreront les liens très forts qui unissent la France et le Vietnam dans le domaine artistique.Au deuxième semestre, auront lieu un cycle de conférences universitaires de haut niveau dans des universités vietnamiennes de premier plan, un forum sur l’innovation numérique et durable, l’événement littéral « Choix Goncourt du Vietnam », des Journées scientifiques de l’Agence nationale de recherche sur la sida et les hépatites virales, une exposition pour marquer le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur et une fête des lumières dans la citadelle de Hue. -VNA