Sơn Tùng M-TP dans le clip « Hãy Trao Cho Anh ». Photo : thethaovanhoa.vn



Hanoï (VNA) - Un clip vidéo de l'idole de la pop vietnamienne Son Tung M-TP et du rappeur américain Snoop Dogg a attiré plus de 13,9 millions de vues en seulement 15 heures après sa sortie sur YouTube.



Le clip « Hãy Trao Cho Anh » (Give It to Me) est une production de Sơn Tùng M-TP qui a composé cette chanson de musique latine et hip-hop, et du producteur Onionn qui a travaillé sur le mixage.



Snoop Dogg apparaît pendant 30 secondes dans le clip.



« Hãy Trao Cho Anh » a établi un nouveau record au Vietnam après avoir été visionné un million de fois sur YouTube, huit minutes après sa sortie le 1er juillet.



La chanson a figuré au premier rang des clips musicaux les plus populaires sur YouTube en Asie, au 7e rang aux États-Unis et au 14e rang mondial le 1er juillet.



H’Hen Nie, Miss Univers Vietnam 2017, a partagé : « Je me sens tellement excitée par ces paroles si fortes et claires, et l'émotion qui traverse la chanson me fait frissonner. »



Le producteur de musique Khac Hung a estimé : « Je me sens détendu en écoutant cette chanson comme si j'étais sur une plage au soleil. Le mélange de reggaeton et de musique latine avec du matériel de tropical house donne une ambiance exceptionnelle. »



Né en 1994 dans la province de Thái Bình, Sơn Tùng M-TP, de son vrai nom Nguyen Thanh Tung, a commencé sa carrière professionnelle à Ho Chi Minh-Ville en 2011. Il est rapidement devenu une vedette de l'industrie musicale. Ses grands succès, dont Em Của Ngày Hôm Qua (Vous venez d'hier), Cơn Mưa Ngang Qua (La Pluie) et Không Phải Vừa Đâu (Rien de commun), sont toujours des hits aujourd'hui.-VNA