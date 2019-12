Photo: VNA

Berlin (VNA) - Le Vietnam est l’un des six pays du monde le plus touchés par le changement climatique au cours des 20 dernières années, selon un rapport publié par l'organisation allemande Germanwatch.

Selon l’Indice mondial des risques climatiques (IRC) de Germanwatch publié dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP25 qui a lieu du 2 au 13 décembre dans la capitale espagnole Madrid, le Vietnam se classe au 6e rang de l’IRC 2020 pour la période 1999-2018.

Au cours des deux dernières décennies, le Vietnam a dû faire face à 226 phénomènes météorologiques extrêmes, faisant chaque année 285,80 morts en moyenne et causant des pertes économiques annuelles de 2 milliards de dollars, a indiqué ce rapport.

Porto Rico reste en tête de cette liste, tandis que le Myanmar et Haïti se classent parmi les trois premiers. Ils sont suivis par les Philippines, le Pakistan et le Vietnam.

L’IRC (Indice mondial des risques climatiques) de Germanwatch est une analyse basée sur une des séries de données les plus fiables sur l’impact de conditions météorologiques extrêmes et les données socio-économiques y étant associées. L’IRC 2020 par Germanwatch est la 15ème édition de cette analyse annuelle. Son but et de mettre en contexte les débats actuels sur les politiques climatiques – en particulier les négociations internationales sur le climat – en montrant les impacts concrets durant l’année précédente et les dernières deux décennies. –VNA