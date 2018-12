Panorama du programme d'échange. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Un programme d'échange entre les jeunes officiers des forces de garde-côtes vietnamiennes et chinoises a débuté lundi dans la ville de Da Nang (Centre).



Au programme, les deux parties ont échangé des informations sur leurs activités et passé en revue leur coopération. Elles ont également partagé des expériences sur le travail politique et idéologique, les activités de recherche et de sauvetage, ainsi que l'application de la loi en mer.



Les jeunes officiers ont rendu visite à des enfants du village d’enfants SOS de Da Nang et leur ont offert des cadeaux. Ils se sont joints à un événement avec des responsables et des soldats du Commandement de la 2e zone de la Garde-côte vietnamienne.



Ce deuxième programme d'échange se déroule jusqu'au 28 décembre. -VNA