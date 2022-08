Hanoi (VNA) – Le ministère des Affaires étrangères a indiqué jeudi 25 août par la voix de sa porte-parole Lê Thi Thu Hang oeuvrer activement avec les autorités compétentes pour garantir les droits et intérêts légitimes des citoyens vietnamiens travaillant au Cambodge.

La rivière Binh Ghi où 40 personnes ont rejoint à la nage le Vietnam pour fuir le Cambodge où ils travaillaient dans un casino qui ne les payait pas. Photo: VNA

Le gouvernement s’intéresse particulièrement à cette question, a-t-elle déclaré au sujet des informations faisant état des travailleurs illégaux vietnamiens qui ont besoin de l’aide après être dupés par les trafiquants qui faisaient miroiter des emplois "légers bien payés" au Cambodge.

Le ministère des Affaires étrangères et les organes de représentation du Vietnam au Cambodge ont déployé plusieurs mesures pour protéger les citoyens, sont venus au secours de ceux en difficulté; ont sauvé et rapatrié en toute sécurité plus de 500 d’entre eux et fourni une aide en matière de procédures à des milliers d’autres, a-t-elle fait savoir.

Au cours des six premiers mois de cette année, le ministère de la Sécurité publique a également démantelé plusieurs réseaux de traite, arrêté de nombreuses personnes qui ont envoyé des personnes travailler illégalement au Cambodge et émis de nombreux avertissements à ce sujet.

La porte-parole a également évoqué des difficultés liées à la protection et à la vérification de l’identité des citoyens, dont nombre de travailleurs migrants n’ont pas de papiers d’identité, ni de documents d’immigration en raison de leur traversée illégale des frontières.

Elle a fait savoir que le 22 août, la police cambodgienne a arrêté le gérant du casino où des employés vietnamiens avaient fui et elle a effectué des procédures de rapatriement pour 25 autres qui avaient été trompés alors qu’ils travaillions illégalement au Cambodge sans recevoir le salaire adéquat.

Parmi ceux-ci, 11 citoyens ont été sauvés de l’établissement qui les employait, dont un a été arrêté par ses gardiens alors qu’il tentait de s’échapper le 18 août, a précisé la diplomate.

Le ministère des Affaires étrangères et les organes de représentation du Vietnam au Cambodge continueront à se coordonner avec les autorités compétentes, les localités du pays et avec le Cambodge pour mettre en œuvre des mesures visant à renforcer lea protection consulaire des citoyens vietnamiens au Cambodge, a-t-elle indiqué.

Le ministère des Affaires étrangères a également demandé à l’ambassade du Vietnam au Cambodge de travailler avec les autorités locales pour prendre des mesures de protection et d’aide des travailleurs étrangers, y compris des employés vietnamiens exploités, et renforcer les mesures de gestion de l’immigration à la frontière terrestre commune, a-t-elle ajouté. – VNA