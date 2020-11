Photo: Vinh Phong/VOV5

Hanoï (VNA) - 3 ans après sa mise en oeuvre dans les provinces centrales de Quang Binh et de Binh Dinh, le projet de coopération de déminage signé entre le Vietnam et la République de Corée est une réussite. Financé par l’Agence de coopération internationale sud-coréenne (KOICA) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), il vise à protéger la vie et les biens des habitants tout en favorisant le développement des localités touchées par les bombes et les mines.



À 6h30, une équipe de démineurs opère déjà sur les collines et les rizières de Cat Nhon, une commune rattachée au district de Phù Cat, dans la province de Binh Dinh pour nettoyer les derniers mètres carrés. Pendant la guerre contre les Américains, le district de Phu Cat a été le théâtre des combats les plus acharnés dans la province de Binh Dinh. Aujourd’hui, les démineurs doivent éliminer toutes les mines et tous les engins explosifs sur 2000 hectares de terrain.

Nguyên Thi Tuyêt, cheffe adjointe du Comité populaire de Phu Cat : « Une fois les opérations terminées, nous disposerons d’une terre sûre sur laquelle nous pourrons, sans courir aucun risque, construire des dispensaires ou des écoles, ou bien cultiver. Notre district compte 4.000 victimes des mines auxquelles nous versons des aides et tentons d’améliorer leurs conditions de vie ».



Les autorités de la commune de Cat Nhon ont décidé de reloger sur cette parcelle de terre nouvellement sûre, une trentaine de foyers qui vivent sur des zones inondables. Nguyên Thiên, un bénéficiaire, partage: « Avant, personne ne voulait exploiter ce sol car beaucoup de paysans avaient été blessés, voire tués par des engins explosifs. Grâce aux opérations menées par les démineurs, le terrain est désormais tout à fait sûr. Nous sommes très heureux de nous implanter ici et n’avons plus aucune inquiétude ».



Le projet de coopération pour le déminage signé entre le Vietnam et la République de Corée a été mis en œuvre en 2018 dans les provinces de Quang Binh et Binh Dinh moyennant un budget de 30 millions de dollars.

Photo: Vinh Phong/VOV5



Lors de sa première phase, 5700 hectares de terrain ont été nettoyés. Nguyên Van Nghiêp, directeur adjoint du Centre d’action national contre les bombes et mines (VNMAC) du Vietnam, indique : « Ce projet est différent des autres projets menés antérieurement. Auparavant, les aides accordées étaient dédiées à la construction d’habitations, d’ouvrages d’utilité publique, d’écoles ou de dispensaire. Ce projet a pour objectif de dégager les bombes et les engins explosifs non explosés des zones qui ont été ravagées pendant la guerre. Deux ans après son lancement, nous avons acquis une bonne expérience notamment dans la localisation des mines et leur déminage ».



Cho Han-Deog, directeur de KOICA au Vietnam, a affirmé que la République de Corée continuera d’aider le pays à déminer les régions touchées par les bombes et les mines laissées par la guerre et d’assurer la sécurité de la population.



« Nous nous préparons à la deuxième phase du projet. En plus des opérations de déminage, notre but est d’aider les familles à développer une activité économique ».



Le projet vietnamo-sud-coréen garantit aussi des soins aux victimes des provinces de Quang Binh et Binh Dinh et s’applique à favoriser leur réinsertion sociale. -VOV/VNA