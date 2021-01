Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – La capitale doit bien organiser et gérer des fêtes en 2021, en remédiant aux lacunes et garantissant la sécurité en cas de la nouvelle flambée de l’épidémie de COVID-19, a déclaré mercredi To Van Dong, directeur du Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Les localités n’organiseront pas des fêtes si ce n’est pas nécessaire, a-t-il affirmé.

La ville, les comités populaires des arrondissements, des districts et des chefs-lieux devraient faire la promotion et présenter des fêtes, sites historiques, croyances et autres rites traditionnels.

La ville demande aux organes concernés de sensibiliser les habitants à faire des économies et à limiter l'usage de papiers votifs.

Les comités d’organisation des fêtes au sein des localités devraient renforcer la sensibilisation sur les mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie et se mettre à jour de la situation épidémique.

En 2020, en raison de l’épidémie de COVID-19, Hanoï n’a organisé que 139 de ses 1 206 fêtes. -VNA