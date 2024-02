Lang Son (VNA) - Les organes compétents de la province septentrionale de Lang Son mettent en œuvre des plans pour assurer la fluidité et la sécurité des activités commerciales frontalières pendant le Nouvel An lunaire du Dragon.Depuis fin 2023, le nombre de passagers traversant les postes frontaliers de Lang Son , ainsi que celui de véhicules transportant des marchandises via ces postes, ont augmenté de 2 à 3 fois par rapport aux autres périodes de l'année.Par conséquent, les gardes-frontières et les douanes ont préparé de manière proactive le personnel et des machines pour traiter rapidement les problèmes qui se posent. -VNA