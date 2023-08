Cérémonie de mise en chantier du projet. Photo: VNA

Binh Duong (VNA) – Le groupe malaisien Gamuda Land a commencé la construction du projet de shophouses Artisan Park dans le quartier de Hoa Phu, ville de Thu Dau Mot, province de Binh Duong (Sud).



Le projet s’étend sur une superficie de 5,6 hectares et représente un investissement total de 117 millions de dollars. Le maître d’œuvre est la société par actions d’investissement, de commerce et de services Dai Dong Ho.



Jusqu'à présent, la province de Binh Duong a attiré plus de 4.100 projets d'investissements directs étrangers avec un capital total de plus de 40 milliards de dollars de 65 pays et territoires. Elle occupe la 2e place nationale en termes d’attraction de capitaux étrangers.-VNA