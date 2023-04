Les pamplemousses à peau verte à Tiên Giang (Sud) sont cultivés aux normes de bonnes pratiques agricoles nationales VietGap. Photo: CVN/VNA

Hanoi (VNA) - Les provinces méridionales de Bên Tre, Long An et Tiên Giang renforcent leur coopération dans la mise en œuvre du programme d’élaboration de régions de matières premières de haute qualité pour les fruits aux normes de bonnes pratiques agricoles nationales VietGap.

Suivre les normes VietGap

Le programme, financé par le Centre national d’encouragement à l’agriculture, vise à améliorer, pour la période 2022-2024, l'efficacité économique et développer durablement les zones de production fruitière selon les normes VietGAP. Il a aussi pour objectif de renforcer les compétences et l'association entre coopératives et entreprises dans la production et l’écoulement des produits, d'où l'augmentation des revenus des cultivateurs.

Plus précisément, le projet permettra de former, en trois ans, 400 ha d'arbres fruitiers (durian, pomelo, jacquier, manguier) aux normes VietGap. La productivité du nouveau modèle de culture devra être plus élevée que le modèle traditionnel.

Le projet permettra également d’organiser des formations, des visites, des évaluations, ainsi que de promouvoir l'efficacité des investissements.

En 2023, les provinces participant au projet "Élaborer un modèle de production d'arbres fruitiers selon les normes VietGap pour le développement de zones de matières premières en lien avec l'écoulement dans le delta du Mékong" le mettront en œuvre sur 135 ha avec différents types de fruits : durian, pamplemousse à peau verte, jacquier, mangue.

Le projet prend en charge 50% des engrais bio-organiques et micro-organiques pour les ménages participants, 100% des tampons de traçabilité et les coûts de certification VietGAP pour 60 ha.

Des cultivateurs associés

Afin de répondre aux normes VietGap, les cultivateurs se sont connectés pour s’entraîner aux techniques de bonnes pratiques agricoles. Plus précisément, dans la commune de Dao Thanh, ville de My Tho, province de Tiên Giang, un groupe d’une trentaine de cultivateurs de pomelos verts ont créé une équipe d’assistance mutuelle pour sensibiliser au modèle de production VietGap.

Nguyên Thi An Thuân, de la commune de Dao Thanh, dispose d’une plantation de pomelos de 4.000 m². Ses 300 pamplemoussiers donnent chaque année 5 tonnes de fruits. Grâce aux normes VietGap, elle a eu de bons profits.

Selon les autorités locales, le modèle de Mme Thuân se répand fortement non seulement à Dao Thanh mais aussi dans d'autres communes voisines. Il s’agit d’une bonne direction que les agriculteurs doivent suivre dans le processus d'intégration et d'amélioration de la qualité, permettant de favoriser l'exportation et d’améliorer la compétitivité de ce fruit vedette.

Dans la province de Long An, le modèle de production agricole VietGap pour les jacquiers a également vu le jour en 2022. Initié dans la commune de Tân Lâp, district de Tân Thanh, il voit la participation de 15 ménages sur une superficie de 15 ha.

Afin de s’habituer à ce modèle, les cultivateurs ont participé à des formations techniques sur l’usage d’engrais, la gestion du sol, de l’eau et la fertilisation des terres, les aidant à accéder aux avancées techniques de culture des jacquiers, tout en les orientant vers une production sûre, efficiente et durable, capable de s’adapter au changement climatique. -CVN/VNA